Top.Mail.Ru
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 1
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 2
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 3
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 4
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 5
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 6
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
древесина, сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
28
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 1
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 2
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 3
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 4
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 5
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 6
  • Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
древесина, сталь
Материал назначения
древесина, сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
28
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х6х3
Вес, г.
140

Описание товара Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой

Зачистная четырехрядная щетка Сибртех 74804 с деревянной ручкой и ворсом из закаленной прямой проволоки помогает удалять загрязнения, ржавчину, остатки лакокрасочных покрытий, заусенцы с металлических и деревянных поверхностей, а также обрабатывать сварные швы. Ворс, расположенный в 4 ряда, обеспечивает качественную обработку указанных материалов. Кордщетка используется для проведения строительных, ремонтных работ, пригодится дома или в гараже.

Преимущества

  • Эффективная работа — изогнутая ручка позволяет задействовать всю рабочую поверхность щетины.
  • Долговечность — ворс изготовлен из закаленной стальной проволоки, устойчивой к коррозии.
  • Надежность — щетка имеет прочный деревянный корпус, проволока крепко зафиксирована в колодке.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
древесина, сталь
Материал назначения
древесина, сталь
Длина, мм
260
Ширина, мм
28
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зачистная четырехрядная щетка Сибртех 74804 с деревянной ручкой и ворсом из закаленной прямой проволоки помогает удалять загрязнения, ржавчину, остатки лакокрасочных покрытий, заусенцы с металлических и деревянных поверхностей, а также обрабатывать сварные швы. Ворс, расположенный в 4 ряда, обеспечивает качественную обработку указанных материалов. Кордщетка используется для проведения строительных, ремонтных работ, пригодится дома или в гараже.

Преимущества

  • Эффективная работа — изогнутая ручка позволяет задействовать всю рабочую поверхность щетины.
  • Долговечность — ворс изготовлен из закаленной стальной проволоки, устойчивой к коррозии.
  • Надежность — щетка имеет прочный деревянный корпус, проволока крепко зафиксирована в колодке.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания щетки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка зачистная СИБРТЕХ 74804, 4-х рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...