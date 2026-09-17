Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм
Двухрядная щетка Matrix «Чашка» 74683 диаметром 125 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины с помощью гайки М14. Рекомендованная максимальная скорость вращения — до 6500 об/мин. Оснастка оптимальна для грубой (черновой) обработки: снятия старого слоя лакокрасочного покрытия и ржавчины, удаления загрязнений, зачистки сварных швов. Эффективно справляется с зачисткой больших поверхностей, подходит для выполнения работ повышенной сложности.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стальная крученая проволока выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Универсальность — щеткой можно обрабатывать любые твердые материалы: металл (в том числе цветной), древесину, пластик и т. д.
- Высокая производительность — двухрядная щетка за один проход снимает большое количество материала, не снижая качество работы.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Двухрядная щетка Matrix «Чашка» 74683 диаметром 125 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины с помощью гайки М14. Рекомендованная максимальная скорость вращения — до 6500 об/мин. Оснастка оптимальна для грубой (черновой) обработки: снятия старого слоя лакокрасочного покрытия и ржавчины, удаления загрязнений, зачистки сварных швов. Эффективно справляется с зачисткой больших поверхностей, подходит для выполнения работ повышенной сложности.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стальная крученая проволока выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Универсальность — щеткой можно обрабатывать любые твердые материалы: металл (в том числе цветной), древесину, пластик и т. д.
- Высокая производительность — двухрядная щетка за один проход снимает большое количество материала, не снижая качество работы.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм