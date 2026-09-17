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Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х9
Вес, г.
970

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм

Двухрядная щетка Matrix «Чашка» 74683 диаметром 125 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины с помощью гайки М14. Рекомендованная максимальная скорость вращения — до 6500 об/мин. Оснастка оптимальна для грубой (черновой) обработки: снятия старого слоя лакокрасочного покрытия и ржавчины, удаления загрязнений, зачистки сварных швов. Эффективно справляется с зачисткой больших поверхностей, подходит для выполнения работ повышенной сложности.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стальная крученая проволока выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Универсальность — щеткой можно обрабатывать любые твердые материалы: металл (в том числе цветной), древесину, пластик и т. д.
  • Высокая производительность — двухрядная щетка за один проход снимает большое количество материала, не снижая качество работы.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двухрядная щетка Matrix «Чашка» 74683 диаметром 125 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины с помощью гайки М14. Рекомендованная максимальная скорость вращения — до 6500 об/мин. Оснастка оптимальна для грубой (черновой) обработки: снятия старого слоя лакокрасочного покрытия и ржавчины, удаления загрязнений, зачистки сварных швов. Эффективно справляется с зачисткой больших поверхностей, подходит для выполнения работ повышенной сложности.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стальная крученая проволока выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Универсальность — щеткой можно обрабатывать любые твердые материалы: металл (в том числе цветной), древесину, пластик и т. д.
  • Высокая производительность — двухрядная щетка за один проход снимает большое количество материала, не снижая качество работы.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74683, 125 мм, М14, Чашка, двухрядная, крученая проволока 0,5 мм - стоимость товара 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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