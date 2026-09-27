Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746687, 200 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746687, 200 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока
Плоская щетка для УШМ Сибртех 746687 диаметром 200 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из проволоки толщиной 0,3 мм постепенно снимает тонкий слой материала. Плоская форма щетки делает ее оптимальным инструментом для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест. Щетка позволяет придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала. Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 3750 об/мин. Для обеспечения безопасности оператора следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.
Преимущества
- Благодаря витой проволоке щетина хорошо держит форму.
- Проволока из высококачественной стали обеспечивает щетке высокий ресурс работоспособности.
- Оцинкованный корпус и щетина, покрытая техническим маслом, защищены от коррозии, что продлевает срок службы оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка для УШМ Сибртех 746687 диаметром 200 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из проволоки толщиной 0,3 мм постепенно снимает тонкий слой материала. Плоская форма щетки делает ее оптимальным инструментом для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест. Щетка позволяет придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала. Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 3750 об/мин. Для обеспечения безопасности оператора следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.
Преимущества
- Благодаря витой проволоке щетина хорошо держит форму.
- Проволока из высококачественной стали обеспечивает щетке высокий ресурс работоспособности.
- Оцинкованный корпус и щетина, покрытая техническим маслом, защищены от коррозии, что продлевает срок службы оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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