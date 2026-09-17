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Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока

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Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 7
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 8
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 9
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 7
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 8
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 9
  • Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
300

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока

Плоская щетка для УШМ Matrix 74664 диаметром 150 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 4500 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.

Преимущества

  • Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
  • Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
  • Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для УШМ Matrix 74664 диаметром 150 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 4500 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.

Преимущества

  • Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
  • Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
  • Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74664, 150 мм, посадка 22,2 мм, плоская, латунированная витая проволока - купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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