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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 4
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
190

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм

Плоская щетка для УШМ Сибртех 746567 диаметром 125 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки диаметром 0,3 мм, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из тонкой проволоки постепенно снимает тонкий слой материала, позволяя придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала.,Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности пользователя следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.

Преимущества

  • Эффективная обработка рельефных поверхностей — плоская щетка оптимальна для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест.
  • Устойчивость к деформации — щетина из витой проволоки хорошо держит форму.
  • Высокий ресурс — проволока из высококачественной стали устойчива к истиранию.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для УШМ Сибртех 746567 диаметром 125 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки диаметром 0,3 мм, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из тонкой проволоки постепенно снимает тонкий слой материала, позволяя придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала.,Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности пользователя следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.

Преимущества

  • Эффективная обработка рельефных поверхностей — плоская щетка оптимальна для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест.
  • Устойчивость к деформации — щетина из витой проволоки хорошо держит форму.
  • Высокий ресурс — проволока из высококачественной стали устойчива к истиранию.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746567, 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, витая проволока 0,3 мм - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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