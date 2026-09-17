Щетка для УШМ DENZEL 746563, 125 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм, посадка 22,2 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746563, 125 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм, посадка 22,2 мм
Плоская щетка для УШМ Denzel 746563 диаметром 125 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, с посадкой 22,2 мм, постепенно снимает тонкий слой материала, поэтому ее используют для щадящей обработки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей, а также изделий из нержавеющей стали. Щетка удаляет ржавчину, загрязнения, остатки лакокрасочных покрытий из труднодоступных мест, пазов и углов. Оснастка с посадкой 22,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины, что удобно для длительной работы без смены насадок. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту.
Преимущества
- Щетина хорошо держит форму благодаря витой проволоке, устойчивой к деформациям при нагрузках.
- Частицы щетины, оставшиеся на обработанной поверхности, не ржавеют, поскольку проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201.
- Щетка устойчива к коррозии даже в условиях повышенной влажности, т.к. ее корпус оцинкован, а щетина выполнена из нержавейки.
- Оснастка обладает повышенной прочностью благодаря усиленному корпусу.
- Высокое качество щетки подтверждено производителем, осуществляющим строгий технологический контроль на всех этапах производства.
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Плоская щетка для УШМ Denzel 746563 диаметром 125 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, с посадкой 22,2 мм, постепенно снимает тонкий слой материала, поэтому ее используют для щадящей обработки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей, а также изделий из нержавеющей стали. Щетка удаляет ржавчину, загрязнения, остатки лакокрасочных покрытий из труднодоступных мест, пазов и углов. Оснастка с посадкой 22,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины, что удобно для длительной работы без смены насадок. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту.
Преимущества
- Щетина хорошо держит форму благодаря витой проволоке, устойчивой к деформациям при нагрузках.
- Частицы щетины, оставшиеся на обработанной поверхности, не ржавеют, поскольку проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201.
- Щетка устойчива к коррозии даже в условиях повышенной влажности, т.к. ее корпус оцинкован, а щетина выполнена из нержавейки.
- Оснастка обладает повышенной прочностью благодаря усиленному корпусу.
- Высокое качество щетки подтверждено производителем, осуществляющим строгий технологический контроль на всех этапах производства.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746563, 125 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм, посадка 22,2 мм