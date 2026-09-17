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Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
250

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм

Плоская щетка Matrix 74643 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,8 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 12500 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74643 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,8 мм и гайкой М14, — оснастка для УШМ, предназначенная для грубой (черновой) обработки поверхностей. Максимально допустимая скорость вращения шпинделя — 12500 об/мин. Щетка позволяет снять толстый слой ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, а также зачистить сварные швы. Плоская форма удобна для обработки углов, изгибов и других труднодоступных мест.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74643, 100 мм, М14, Плоская, крученая проволока 0,8 мм - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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