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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746668
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
310

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм

Плоская щетка Сибртех 746327 диаметром 125 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 10000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Диаметр, мм
125
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Сибртех 746327 диаметром 125 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 10000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746327, 125 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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