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Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
210

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм

Плоская щетка Matrix 74630 диаметром 100 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 12500 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74630 диаметром 100 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 12500 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74630, 100 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, крученая проволока 0,5 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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