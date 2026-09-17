Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746297, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 746664
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Загружаем...
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Загружаем...
620 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь Q235C
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х9
Вес, кг.
1.09
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746297, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Щетка Сибртех «Чашка» 746297 диаметром 150 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 4500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал
сталь Q235C
Диаметр, мм
150
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Щетка Сибртех «Чашка» 746297 диаметром 150 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 4500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746297, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746297, 150 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм