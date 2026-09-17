Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 746660
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
500 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая сталь
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х9
Вес, г.
700
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
Щетка Сибртех «Чашка» 746277 диаметром 125 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 6500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая сталь
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Щетка Сибртех «Чашка» 746277 диаметром 125 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 6500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
- Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
- Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
- Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746277, 125 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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