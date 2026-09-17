Щетка для УШМ DENZEL 746273, 125 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746273, 125 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм
Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746273, М14, диаметром 125 мм, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки диаметром 0,5 мм, предназначена для грубой очистки твердых поверхностей от ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, удаления заусенцев, а также для зачистки сварных швов. Снимает толстый слой материала, идеально подходит для обработки изделий из нержавеющей стали. Щетка имеет форму чашки и позволяет очищать участки большой площади. Оснастку устанавливают на вал углошлифовальной машины. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 6500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники, перчатки, а также специальную одежду и обувь. Щетка применяется в строительстве, на производстве, а также в быту.
Преимущества
- Проволока толщиной 0,5 мм, скрученная в пучки, придает щетине устойчивость к повышенным нагрузкам.
- Покрытый эмалью корпус и щетина из нержавеющей стали AISI 201 не ржавеют, поэтому щетку можно использовать в условиях сильной влажности.
- Частицы проволоки из нержавейки, остающиеся на обрабатываемой поверхности, не вызывают ее коррозии.
- Усиленный корпус и гайка обеспечивают повышенную прочность щетки.
- Крепление на гайку М14 ускоряет установку и замену оснастки.
- Строгий контроль качества на всех этапах производства подтверждает надежность щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746273, М14, диаметром 125 мм, с щетиной из крученой нержавеющей проволоки диаметром 0,5 мм, предназначена для грубой очистки твердых поверхностей от ржавчины, лакокрасочных покрытий, загрязнений, удаления заусенцев, а также для зачистки сварных швов. Снимает толстый слой материала, идеально подходит для обработки изделий из нержавеющей стали. Щетка имеет форму чашки и позволяет очищать участки большой площади. Оснастку устанавливают на вал углошлифовальной машины. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 6500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, наушники, перчатки, а также специальную одежду и обувь. Щетка применяется в строительстве, на производстве, а также в быту.
Преимущества
- Проволока толщиной 0,5 мм, скрученная в пучки, придает щетине устойчивость к повышенным нагрузкам.
- Покрытый эмалью корпус и щетина из нержавеющей стали AISI 201 не ржавеют, поэтому щетку можно использовать в условиях сильной влажности.
- Частицы проволоки из нержавейки, остающиеся на обрабатываемой поверхности, не вызывают ее коррозии.
- Усиленный корпус и гайка обеспечивают повышенную прочность щетки.
- Крепление на гайку М14 ускоряет установку и замену оснастки.
- Строгий контроль качества на всех этапах производства подтверждает надежность щетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746273, 125 мм, М14, Чашка, крученая нержавеющая проволока 0,5 мм