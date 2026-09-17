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Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 7
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 8
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 7
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 8
  • Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
270

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм

Щетка Matrix «Чашка» 74624 диаметром 75 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Matrix «Чашка» 74624 диаметром 75 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,5 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Изделие предназначено для грубой (черновой) обработки поверхностей и подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74624, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,5 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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