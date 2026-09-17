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Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм

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Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 6
Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746642
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
210

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм

Щетка Matrix «Чашка» 74613 диаметром 65 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,35 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Щетина предназначена для грубой (черновой) обработки поверхностей, менее агрессивной по сравнению с щетиной 0,5 мм. Изделие подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Matrix «Чашка» 74613 диаметром 65 мм, с присоединительной резьбой М14, с щетиной из крученой проволоки диаметром 0,35 мм, устанавливается на УШМ, поддерживающую работу со скоростью 12500 об/мин. Щетина предназначена для грубой (черновой) обработки поверхностей, менее агрессивной по сравнению с щетиной 0,5 мм. Изделие подходит для удаления загрязнений, снятия толстого слоя ржавчины, ЛКМ, зачистки сварных швов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — щетина из крученой стальной проволоки выдерживает значительные нагрузки.
  • Высокая производительность — насадка формы «чашка» оптимальна для зачистки больших поверхностей.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых материалов: металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Устойчивость к разрушению — корпус покрыт эмалью, а щетина —техническим маслом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74613, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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