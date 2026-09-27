Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746107, 115 мм, М14, Тарелка, крученая проволока 0,5 мм
Щетка Сибртех «тарелка» 746107 диаметром 115 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.
Преимущества
- Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
- Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.
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Щетка Сибртех «тарелка» 746107 диаметром 115 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на УШМ при помощи гайки М14. Выполнена в форме тарелки, за счет чего подходит для грубой (черновой) обработки плоских и угловых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, лакокрасочные покрытия, подходит для зачистки сварных швов. Использование на скорости до 12500 об/мин позволяет продлить срок службы насадки.
Преимущества
- Износостойкость — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — насадкой можно обрабатывать различные твердые материалы: металл, древесину, пластик, бетон.
- Антикоррозийная защита — на корпус нанесено эмалевое покрытие, щетина покрыта техническим маслом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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