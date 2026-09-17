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Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, "тарелка", латунированная витая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, "тарелка", латунированная витая проволока

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Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, &quot;тарелка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, "тарелка", латунированная витая проволока
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х5
Вес, г.
170

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, "тарелка", латунированная витая проволока

Щетка Matrix «тарелка» 74608 диаметром 100 мм, с щетиной из латунированной витой проволокой и гайкой М14,— насадка для УШМ, использующаяся для удаления с поверхностей ржавчины и загрязнений, старого слоя ЛКМ. Рекомендованная скорость вращения — не более 12500 об/мин. Щетка является универсальным инструментом, позволяющим обрабатывать как большие плоские поверхности, так и углы.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, "тарелка", латунированная витая проволока




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
100
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка Matrix «тарелка» 74608 диаметром 100 мм, с щетиной из латунированной витой проволокой и гайкой М14,— насадка для УШМ, использующаяся для удаления с поверхностей ржавчины и загрязнений, старого слоя ЛКМ. Рекомендованная скорость вращения — не более 12500 об/мин. Щетка является универсальным инструментом, позволяющим обрабатывать как большие плоские поверхности, так и углы.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74608, 100 мм, М14, "тарелка", латунированная витая проволока - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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