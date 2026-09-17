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Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока

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Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х9
Вес, г.
800

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока

Щетка «чашка» Matrix 74607 диаметром 150 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 4500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка «чашка» Matrix 74607 диаметром 150 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 4500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74607, 150 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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