Щетка для УШМ DENZEL 746053, 100 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746053, 100 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм
Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746053 с гайкой М14, диаметром 100 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, позволяет быстро и аккуратно очистить металлическую, деревянную или пластиковую поверхность от незначительных загрязнений и ржавчины, а также удалить остатки лакокрасочных материалов, сделать поверхность шероховатой или матовой. Насадка предназначена для очистки плоских участков большой площади. Подходит для обработки нержавеющей стали.
Щетка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ) и предназначена для работы с максимальной скоростью 8500 об/мин. Во время работы обязательно соблюдение техники безопасности и использование средств индивидуальной защиты.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
- Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
- Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
- Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
- Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746053 с гайкой М14, диаметром 100 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, позволяет быстро и аккуратно очистить металлическую, деревянную или пластиковую поверхность от незначительных загрязнений и ржавчины, а также удалить остатки лакокрасочных материалов, сделать поверхность шероховатой или матовой. Насадка предназначена для очистки плоских участков большой площади. Подходит для обработки нержавеющей стали.
Щетка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ) и предназначена для работы с максимальной скоростью 8500 об/мин. Во время работы обязательно соблюдение техники безопасности и использование средств индивидуальной защиты.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
- Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
- Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
- Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
- Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746053, 100 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм