Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746047, 75 мм, М14, "чашка", витая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746047, 75 мм, М14, "чашка", витая проволока
Щетка для УШМ Сибртех «чашка» 746047, М14, диаметром 75 мм, с щетиной из витой проволоки 0,3 мм, предназначена для постепенного снятия тонкого слоя материала с металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, а также остатки краски и других покрытий. Подходит для обработки участков значительной площади. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость вращения 12500 об/мин. Работать с оснасткой следует в спецодежде.
Преимущества
- Деформационная стойкость щетины — витая проволока принимает исходную форму после снятия нагрузок.
- Защита от коррозии — корпус покрыт эмалью, а на щетину нанесено техническое масло.
- Быстрая установка и замена насадки — щетка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ Сибртех «чашка» 746047, М14, диаметром 75 мм, с щетиной из витой проволоки 0,3 мм, предназначена для постепенного снятия тонкого слоя материала с металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет ржавчину, загрязнения, а также остатки краски и других покрытий. Подходит для обработки участков значительной площади. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), рекомендуемая максимальная скорость вращения 12500 об/мин. Работать с оснасткой следует в спецодежде.
Преимущества
- Деформационная стойкость щетины — витая проволока принимает исходную форму после снятия нагрузок.
- Защита от коррозии — корпус покрыт эмалью, а на щетину нанесено техническое масло.
- Быстрая установка и замена насадки — щетка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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