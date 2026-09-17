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Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм

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Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 5
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 6
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 7
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 8
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 7
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 8
  • Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х7
Вес, г.
230

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм

Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746043 с гайкой М14, диаметром 75 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, позволяет быстро и аккуратно очистить металлическую, деревянную или пластиковую поверхность от незначительных загрязнений и ржавчины, а также удалить остатки лакокрасочных материалов, сделать поверхность шероховатой или матовой. Насадка предназначена для очистки плоских участков большой площади. Подходит для обработки нержавеющей стали.

Щетка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ) и предназначена для работы с максимальной скоростью 12500 об/мин. Во время работы обязательно соблюдение техники безопасности и использование средств индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
  • Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
  • Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
  • Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ «Чашка» Denzel 746043 с гайкой М14, диаметром 75 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки диаметром 0,3 мм, позволяет быстро и аккуратно очистить металлическую, деревянную или пластиковую поверхность от незначительных загрязнений и ржавчины, а также удалить остатки лакокрасочных материалов, сделать поверхность шероховатой или матовой. Насадка предназначена для очистки плоских участков большой площади. Подходит для обработки нержавеющей стали.

Щетка устанавливается на вал углошлифовальной машины (УШМ) и предназначена для работы с максимальной скоростью 12500 об/мин. Во время работы обязательно соблюдение техники безопасности и использование средств индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — щетина изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают микрокоррозии обрабатываемой поверхности.
  • Деформационная стойкость — проволока имеет витую форму и выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Использование в условиях повышенной влажности — щетина из «нержавейки» и покрытый эмалью корпус не подвержены коррозии.
  • Быстрая установка и замена насадки — для крепления на вал УШМ предусмотрена гайка М14.
  • Надежность — корпус и гайка усилены, поэтому щетка устойчива к повышенным нагрузкам.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ DENZEL 746043, 75 мм, М14, Чашка, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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