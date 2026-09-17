Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока
Щетка «чашка» Matrix 74603 диаметром 65 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 12500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.
Преимущества
- Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
- Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
- Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.
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Щетка «чашка» Matrix 74603 диаметром 65 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 12500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.
Преимущества
- Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
- Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
- Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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