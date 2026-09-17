Top.Mail.Ru
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 5
  • Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, &quot;чашка&quot;, латунированная витая проволока - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746620
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
Латунь
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х7
Вес, г.
170

Описание товара Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока

Щетка «чашка» Matrix 74603 диаметром 65 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 12500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
Латунь
Минимальный диаметр, мм
65
Максимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка «чашка» Matrix 74603 диаметром 65 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, устанавливается на вал УШМ с помощью гайки М14. Предназначена для снятия тонкого слоя краски или лака, удаления ржавчины и загрязнений. При рекомендованной скорости вращения 12500 об/мин щеткой можно быстро обрабатывать участки большой площади.

Преимущества

  • Высокий ресурс — щетина выполнена из прочной стальной проволоки.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых поверхностей.
  • Аккуратная работа — витая щетина снимает тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпус щетки покрыт защитной эмалью, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ Matrix 74603, 65 мм, М14, "чашка", латунированная витая проволока - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...