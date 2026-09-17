Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками
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Характеристики
Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками
Набор щеток Matrix 74496 со шпильками диаметром 6 мм состоит из 6 насадок для дрели: 5 плоских диаметром 40-50-65-75-100 мм и «чашки» диаметром 50 мм. Они используются на скорости до 4500 об/мин. Плоские щетки удобны для обработки труднодоступных мест, углов и пазов, а чашка оптимальна для ровных поверхностей. Набор пригодится для удаления ржавчины, загрязнений, старых лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
- Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор щеток Matrix 74496 со шпильками диаметром 6 мм состоит из 6 насадок для дрели: 5 плоских диаметром 40-50-65-75-100 мм и «чашки» диаметром 50 мм. Они используются на скорости до 4500 об/мин. Плоские щетки удобны для обработки труднодоступных мест, углов и пазов, а чашка оптимальна для ровных поверхностей. Набор пригодится для удаления ржавчины, загрязнений, старых лакокрасочных покрытий.
Преимущества
- Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
- Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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