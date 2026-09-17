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Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками

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Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 7
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 8
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 9
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 10
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 11
Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
40
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка для дрели - 6 штЩетка плоская - 5 шт"Чашка" - 1 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 7
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 8
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 9
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 10
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 11
  • Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
40
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Щетка для дрели - 6 штЩетка плоская - 5 шт"Чашка" - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х7
Вес, г.
520

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками

Набор щеток Matrix 74496 со шпильками диаметром 6 мм состоит из 6 насадок для дрели: 5 плоских диаметром 40-50-65-75-100 мм и «чашки» диаметром 50 мм. Они используются на скорости до 4500 об/мин. Плоские щетки удобны для обработки труднодоступных мест, углов и пазов, а чашка оптимальна для ровных поверхностей. Набор пригодится для удаления ржавчины, загрязнений, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
40
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Щетка для дрели - 6 штЩетка плоская - 5 шт"Чашка" - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор щеток Matrix 74496 со шпильками диаметром 6 мм состоит из 6 насадок для дрели: 5 плоских диаметром 40-50-65-75-100 мм и «чашки» диаметром 50 мм. Они используются на скорости до 4500 об/мин. Плоские щетки удобны для обработки труднодоступных мест, углов и пазов, а чашка оптимальна для ровных поверхностей. Набор пригодится для удаления ржавчины, загрязнений, старых лакокрасочных покрытий.

Преимущества

  • Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
  • Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
  • Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74496, 6 шт., 5 Плоских 40-50-65-75-100 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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