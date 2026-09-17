Набор щеток для дрели DENZEL 74495, 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, шпилька, нерж. вит. проволока
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Характеристики
Описание товара Набор щеток для дрели DENZEL 74495, 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, шпилька, нерж. вит. проволока
Набор щеток для дрели Denzel 74495 со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки включает в себя 5 плоских щеток диаметром 25-38-50-63-75 мм. Набор используется для щадящей обработки твердых поверхностей: металла, стали (в том числе нержавеющей), древесины, пластика, позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину и загрязнения. Плоская насадка удобна для зачистки пазов, изгибов и углов.
Преимущества
- Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
- Устойчивость к коррозии — насадки можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Надежность — каждая щетка имеет усиленный корпус, выдерживающий повышенные нагрузки.
- Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
- Быстрая подготовка к работе — щетки имеют хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
- Удобная упаковка — набор поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор щеток для дрели Denzel 74495 со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки включает в себя 5 плоских щеток диаметром 25-38-50-63-75 мм. Набор используется для щадящей обработки твердых поверхностей: металла, стали (в том числе нержавеющей), древесины, пластика, позволяет удалять старые лакокрасочные покрытия, ржавчину и загрязнения. Плоская насадка удобна для зачистки пазов, изгибов и углов.
Преимущества
- Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
- Устойчивость к коррозии — насадки можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Надежность — каждая щетка имеет усиленный корпус, выдерживающий повышенные нагрузки.
- Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
- Быстрая подготовка к работе — щетки имеют хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
- Удобная упаковка — набор поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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