Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Щетка для дрели - 5 штЩетка плоская - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 746617
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Щетка для дрели - 5 штЩетка плоская - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х2
Вес, г.
250
Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками
Набор Matrix 74494 состоит из 5 плоских щеток диаметром 25-38-50-63-75 мм со шпильками диаметром 6 мм, предназначенных для установки на дрель с максимальной скоростью вращения шпинделя 4500 об/мин. Насадки позволяют избавиться от тонкого слоя ржавчины, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Набор рекомендован для обработки углов, пазов, труднодоступных мест.
Преимущества
- Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
- Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитДиск отрезной алмазный сегментный Sparta Europa Standard 125x22,...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 8.0 х 117 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 6.0 х 93 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 4 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пласт...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по бетону Matrix 70870, 10 х 200 мм, цилиндрический хвост...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704016, 16 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704018, 18 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704182, 35 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70429, 36 мм 6-гранный хвостовик
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Щетка для дрели - 5 штЩетка плоская - 5 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 74494 состоит из 5 плоских щеток диаметром 25-38-50-63-75 мм со шпильками диаметром 6 мм, предназначенных для установки на дрель с максимальной скоростью вращения шпинделя 4500 об/мин. Насадки позволяют избавиться от тонкого слоя ржавчины, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Набор рекомендован для обработки углов, пазов, труднодоступных мест.
Преимущества
- Долговечность — щетина выполнена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки любых твердых поверхностей: древесины, металла, пластика и т.д.
- Аккуратная работа — щетки с витой щетиной снимают тонкий слой материала.
- Коррозионная стойкость — корпусы щеток оцинкованы, щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками - по цене 310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74494, 5 шт., 5 Плоских 25-38-50-63-75 мм, со шпильками