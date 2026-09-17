Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками
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Характеристики
Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74486, 3 шт., 1 Плоская 50 мм, 2 Чашки 25-50 мм, со шпильками
Набор щеток для дрели Matrix 74486 включает 3 насадки со шпильками 6 мм: одну плоскую диаметром 50 мм и две «чашки» диаметром 25 и 50 мм. Рекомендованная скорость вращения шпинделя — до 4500 об/мин. Щетки позволяют снять с поверхностей тонкий старый слой ЛКМ, удалить загрязнения и избавиться от ржавчины. «Чашкой» удобно обрабатывать плоские поверхности, а плоская насадка используется для зачистки труднодоступных мест.
Преимущества
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается прочностью и износостойкостью.
- Универсальность — щетки подходят для обработки любых твердых материалов: древесины, металла, пластика и т.д.
- Щадящая обработка — витая щетина бережно очищает поверхности, снимая тонкий верхний слой.
- Антикоррозийная защита — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
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Набор щеток для дрели Matrix 74486 включает 3 насадки со шпильками 6 мм: одну плоскую диаметром 50 мм и две «чашки» диаметром 25 и 50 мм. Рекомендованная скорость вращения шпинделя — до 4500 об/мин. Щетки позволяют снять с поверхностей тонкий старый слой ЛКМ, удалить загрязнения и избавиться от ржавчины. «Чашкой» удобно обрабатывать плоские поверхности, а плоская насадка используется для зачистки труднодоступных мест.
Преимущества
- Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки отличается прочностью и износостойкостью.
- Универсальность — щетки подходят для обработки любых твердых материалов: древесины, металла, пластика и т.д.
- Щадящая обработка — витая щетина бережно очищает поверхности, снимая тонкий верхний слой.
- Антикоррозийная защита — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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