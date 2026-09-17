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Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками

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Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка для дрели - 2 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 1 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746610
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Щетка для дрели - 2 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками

Набор щеток Matrix 74480 включает 2 насадки со шпильками диаметром 6 мм для установки на дрель: одну плоскую диаметром 100 мм и одну «чашку» диаметром 75 мм. С их помощью можно снять тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить загрязнения. Многопрофильный набор позволяет выбрать оптимальную насадку для обработки плоских поверхностей или углов и пазов.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
  • Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
  • Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.



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Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Щетка для дрели - 2 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор щеток Matrix 74480 включает 2 насадки со шпильками диаметром 6 мм для установки на дрель: одну плоскую диаметром 100 мм и одну «чашку» диаметром 75 мм. С их помощью можно снять тонкий слой ржавчины и лакокрасочных покрытий, удалить загрязнения. Многопрофильный набор позволяет выбрать оптимальную насадку для обработки плоских поверхностей или углов и пазов.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
  • Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
  • Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74480, 2 шт., 1 Плоская 100 мм, 1 Чашка 75 мм, со шпильками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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