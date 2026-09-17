Щетка для дрели DENZEL 744773, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая витая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели DENZEL 744773, 75 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая витая проволока
Щетка для дрели «Чашка» Denzel 744773 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки, используется для щадящей обработки плоских твердых поверхностей из металла, древесины, пластика, идеально подходит для нержавеющей стали. Оптимальна для снятия тонкого слоя старой краски, ржавчины, удаления загрязнений. Имеет хвостовик диаметром 6 мм и устанавливается в патрон дрели или прямошлифовальной машины (ПШМ).
Преимущества
- Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
- Возможность использования в условиях высокой влажности — проволока устойчива к коррозии.
- Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — щетина из крученой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
- Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для дрели «Чашка» Denzel 744773 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки, используется для щадящей обработки плоских твердых поверхностей из металла, древесины, пластика, идеально подходит для нержавеющей стали. Оптимальна для снятия тонкого слоя старой краски, ржавчины, удаления загрязнений. Имеет хвостовик диаметром 6 мм и устанавливается в патрон дрели или прямошлифовальной машины (ПШМ).
Преимущества
- Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
- Возможность использования в условиях высокой влажности — проволока устойчива к коррозии.
- Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
- Долговечность — щетина из крученой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
- Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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