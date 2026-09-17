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Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока

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Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 6
Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 6
  • Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746607
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х8
Вес, г.
210

Описание товара Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока

Щетка для дрели «чашка» Matrix 74470 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из крученой металлической проволоки, — оснастка для электродрелей с патроном под хвостовик диаметром 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения 12500 об/мин. Насадку используют для зачистки сварных швов и черновой обработки металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Щетка эффективно удаляет толстый слой загрязнений, ржавчины, ЛКМ. Благодаря форме «чашка» насадка оптимальна для обработки значительных по площади поверхностей. Ее применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — щетина состоит из пучков, скрученных из высококачественной стальной проволоки.
  • Решение широкого спектра задач — диаметр проволоки составляет 0,5 мм, поэтому щетка подходит для работы с различными видами загрязнений.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для дрели Matrix 74470, 75 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
75
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для дрели «чашка» Matrix 74470 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из крученой металлической проволоки, — оснастка для электродрелей с патроном под хвостовик диаметром 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения 12500 об/мин. Насадку используют для зачистки сварных швов и черновой обработки металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Щетка эффективно удаляет толстый слой загрязнений, ржавчины, ЛКМ. Благодаря форме «чашка» насадка оптимальна для обработки значительных по площади поверхностей. Ее применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — щетина состоит из пучков, скрученных из высококачественной стальной проволоки.
  • Решение широкого спектра задач — диаметр проволоки составляет 0,5 мм, поэтому щетка подходит для работы с различными видами загрязнений.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
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Отзывы


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