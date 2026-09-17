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Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока

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Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 6
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 7
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 8
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 9
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
30
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 6
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 7
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 8
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 9
  • Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, &quot;чашка&quot; со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
110

Описание товара Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока

Щетка для дрели «чашка» Matrix 74466 диаметром 30 мм, со шпилькой и щетиной из крученой металлической проволоки, — оснастка для электродрелей с патроном под хвостовик диаметром 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Насадку используют для зачистки сварных швов и черновой обработки металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Щетка эффективно удаляет толстый слой загрязнений, ржавчины, ЛКМ. Благодаря форме «чашка» насадка оптимальна для обработки значительных по площади поверхностей. Ее применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — щетина состоит из пучков, скрученных из высококачественной стальной проволоки.
  • Решение широкого спектра задач — диаметр проволоки составляет 0,5 мм, поэтому щетка подходит для работы с различными видами загрязнений.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для дрели «чашка» Matrix 74466 диаметром 30 мм, со шпилькой и щетиной из крученой металлической проволоки, — оснастка для электродрелей с патроном под хвостовик диаметром 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Насадку используют для зачистки сварных швов и черновой обработки металлических, деревянных, бетонных поверхностей. Щетка эффективно удаляет толстый слой загрязнений, ржавчины, ЛКМ. Благодаря форме «чашка» насадка оптимальна для обработки значительных по площади поверхностей. Ее применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту. Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Устойчивость к повышенным нагрузкам — щетина состоит из пучков, скрученных из высококачественной стальной проволоки.
  • Решение широкого спектра задач — диаметр проволоки составляет 0,5 мм, поэтому щетка подходит для работы с различными видами загрязнений.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом.
  • Гарантированное качество — щетка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели Matrix 74466, 30 мм, "чашка" со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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