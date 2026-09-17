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Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока

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Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 1
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 2
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 3
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 4
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 5
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 6
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 7
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 8
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 9
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
65
Минимальный диаметр, мм
65
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 5
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 6
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 7
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 8
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 9
  • Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
65
Минимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
200

Описание товара Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока

Щетка для дрели «Чашка» Denzel 744643 диаметром 65 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей крученой проволоки, используется для грубой обработки плоских твердых поверхностей из металла, древесины, пластика, идеально подходит для нержавеющей стали. Оптимальна для снятия толстого слоя старой краски, ржавчины, удаления загрязнений. Имеет хвостовик диаметром 6 мм и устанавливается в патрон дрели или прямошлифовальной машины (ПШМ).

Преимущества

  • Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
  • Возможность использования в условиях высокой влажности — проволока устойчива к коррозии.
  • Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — щетина из крученой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
  • Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой



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Отзывы о товаре Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
65
Минимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для дрели «Чашка» Denzel 744643 диаметром 65 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей крученой проволоки, используется для грубой обработки плоских твердых поверхностей из металла, древесины, пластика, идеально подходит для нержавеющей стали. Оптимальна для снятия толстого слоя старой краски, ржавчины, удаления загрязнений. Имеет хвостовик диаметром 6 мм и устанавливается в патрон дрели или прямошлифовальной машины (ПШМ).

Преимущества

  • Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
  • Возможность использования в условиях высокой влажности — проволока устойчива к коррозии.
  • Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — щетина из крученой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
  • Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели DENZEL 744643, 65 мм, Чашка, со шпилькой, нержавеющая крученая проволока - стоимость товара 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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