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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм

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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 3
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 4
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 5
Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 3
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 4
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 5
  • Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х5
Вес, г.
140

Описание товара Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм

Плоская щетка для дрели Сибртех 744507 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из витой проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия. Благодаря плоской форме щетка идеально подходит для очистки труднодоступных мест, пазов, изгибов, внутренних углов. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон дрели. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют во время строительства, ремонта, а также в быту.

Преимущества

  • Мягкое воздействие на поверхность — щетку можно использовать для создания необходимой шероховатости или для выявления структуры материала, например, древесины.
  • Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для дрели Сибртех 744507 диаметром 100 мм, со шпилькой и щетиной из витой проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей. Удаляет загрязнения, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия. Благодаря плоской форме щетка идеально подходит для очистки труднодоступных мест, пазов, изгибов, внутренних углов. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон дрели. Рекомендуемая скорость вращения 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют во время строительства, ремонта, а также в быту.

Преимущества

  • Мягкое воздействие на поверхность — щетку можно использовать для создания необходимой шероховатости или для выявления структуры материала, например, древесины.
  • Прочность и долговечность — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Защита от разрушения — корпус оцинкован, щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели СИБРТЕХ 744507, 100 мм, плоская со шпилькой, витая проволока 0,3 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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