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Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока

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Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 1
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 2
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 3
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 4
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 5
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 6
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 7
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 8
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 9
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
60
Минимальный диаметр, мм
60
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 5
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 6
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 7
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 8
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 9
  • Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
60
Минимальный диаметр, мм
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
60

Описание товара Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока

Плоская щетка Denzel 744463 диаметром 60 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки, предназначена для выполнения зачистных работ. Позволяет бережно обработать поверхность, снять тонкий слой краски, ржавчины, удалить загрязнения. Подходит для твердых материалов: стали, в том числе нержавеющей, древесины, пластика и т.д. Плоская щетка оптимальна для зачистки поверхностей со сложным рельефом, имеющих углы, пазы и изгибы.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
  • Устойчивость к коррозии — насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
  • Быстрая подготовка к работе — щетка имеет хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
60
Минимальный диаметр, мм
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Denzel 744463 диаметром 60 мм, со шпилькой и щетиной из нержавеющей витой проволоки, предназначена для выполнения зачистных работ. Позволяет бережно обработать поверхность, снять тонкий слой краски, ржавчины, удалить загрязнения. Подходит для твердых материалов: стали, в том числе нержавеющей, древесины, пластика и т.д. Плоская щетка оптимальна для зачистки поверхностей со сложным рельефом, имеющих углы, пазы и изгибы.

Преимущества

  • Высокое качество обработки — частицы щетины из нержавеющей стали AISI 201 не вызывают микрокоррозии очищаемых поверхностей.
  • Устойчивость к коррозии — насадку можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Надежность — усиленный корпус выдерживает повышенные нагрузки.
  • Долговечность — щетина из витой проволоки сохраняет форму даже при интенсивной эксплуатации.
  • Быстрая подготовка к работе — щетка имеет хвостовик диаметром 6 мм для установки в патрон дрели.
  • Удобная упаковка — насадка поставляется в двойном блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели DENZEL 744463, 60 мм, Плоская, со шпилькой, нержавеющая витая проволока - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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