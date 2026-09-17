Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели Matrix 74432, 100 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока
Плоская щетка со шпилькой для дрели Matrix 74432 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой металлической проволоки, позволяет быстро очистить металлическую, деревянную или бетонную поверхность от загрязнений, ржавчины, старой краски или лака. Используется для обработки внутренних углов, пазов, изгибов, узких и труднодоступных мест. Подходит для очистки сварных швов. При помощи хвостовика диаметром 6 мм щетку устанавливают в патрон дрели или ПШМ с максимальной частотой вращения до 11000 об/мин. Насадка применяется в строительстве, машиностроении, пригодится также в быту. Во время работы со щеткой следует использовать средства индивидуальной защиты.
Преимущества
- Эффективность и износостойкость — щетина из крученой стальной проволоки диаметром 0,5 мм успешно справляется с толстым слоем ржавчины или лакокрасочного покрытия.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта масляной пленкой.
- Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка со шпилькой для дрели Matrix 74432 диаметром 100 мм, с щетиной из крученой металлической проволоки, позволяет быстро очистить металлическую, деревянную или бетонную поверхность от загрязнений, ржавчины, старой краски или лака. Используется для обработки внутренних углов, пазов, изгибов, узких и труднодоступных мест. Подходит для очистки сварных швов. При помощи хвостовика диаметром 6 мм щетку устанавливают в патрон дрели или ПШМ с максимальной частотой вращения до 11000 об/мин. Насадка применяется в строительстве, машиностроении, пригодится также в быту. Во время работы со щеткой следует использовать средства индивидуальной защиты.
Преимущества
- Эффективность и износостойкость — щетина из крученой стальной проволоки диаметром 0,5 мм успешно справляется с толстым слоем ржавчины или лакокрасочного покрытия.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта масляной пленкой.
- Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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