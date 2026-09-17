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Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока

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Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 6
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 7
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 1
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 2
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 3
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 4
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 5
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 6
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 7
  • Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока

Плоская щетка со шпилькой для дрели Matrix 74430 диаметром 75 мм, с щетиной из крученой металлической проволоки, позволяет быстро очистить металлическую, деревянную или бетонную поверхность от загрязнений, ржавчины, старой краски или лака. Используется для обработки внутренних углов, пазов, изгибов, узких и труднодоступных мест. Подходит для очистки сварных швов. При помощи хвостовика диаметром 6 мм щетку устанавливают в патрон дрели или ПШМ с максимальной частотой вращения до 12500 об/мин. Насадка применяется в строительстве, машиностроении, пригодится также в быту. Во время работы со щеткой следует использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Эффективность и износостойкость — щетина из крученой стальной проволоки диаметром 0,5 мм успешно справляется с толстым слоем ржавчины или лакокрасочного покрытия.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта масляной пленкой.
  • Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.



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Отзывы о товаре Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Максимальный диаметр, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка со шпилькой для дрели Matrix 74430 диаметром 75 мм, с щетиной из крученой металлической проволоки, позволяет быстро очистить металлическую, деревянную или бетонную поверхность от загрязнений, ржавчины, старой краски или лака. Используется для обработки внутренних углов, пазов, изгибов, узких и труднодоступных мест. Подходит для очистки сварных швов. При помощи хвостовика диаметром 6 мм щетку устанавливают в патрон дрели или ПШМ с максимальной частотой вращения до 12500 об/мин. Насадка применяется в строительстве, машиностроении, пригодится также в быту. Во время работы со щеткой следует использовать средства индивидуальной защиты.

Преимущества

  • Эффективность и износостойкость — щетина из крученой стальной проволоки диаметром 0,5 мм успешно справляется с толстым слоем ржавчины или лакокрасочного покрытия.
  • Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина покрыта масляной пленкой.
  • Гарантированная надежность — оснастка произведена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для дрели Matrix 74430, 75 мм, плоская со шпилькой, крученая металлическая проволока - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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