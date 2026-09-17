Top.Mail.Ru
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 1
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 2
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 3
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 4
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 5
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 6
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 1
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 2
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 3
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 4
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 5
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 6
  • Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
560

Описание товара Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B

Шлифовальный круг Сибртех 9%WA+75%A+16%B 744017 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм, с посадочным размером 22,2 мм, — оснастка для ручной углошлифовальной машины, предназначенная для обработки металла. Рекомендован для сухого шлифования углеродистых и нержавеющих сталей при вращении с частотой не более 6650 об/мин. Круг позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы, ржавчину и т.д. Абразив, содержащий твердые зерна электрокорунда и специальные добавки, позволяет быстро и эффективно шлифовать металлические поверхности.

Преимущества

  • Увеличенная прочность — круг армирован трехслойной стеклосеткой для предотвращения разрыва при высоких нагрузках.
  • Надежность — для фиксации абразива предусмотрена бакелитовая связка, крепко удерживающая режущие частицы даже во время работы на максимальной скорости.
  • Износостойкость — толщина рабочей части составляет 6 мм, поэтому круг прослужит долго.
  • Гарантированное качество — круг произведен под строгим технологическим контролем и отлично сбалансирован для наиболее эффективной и безопасной работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифовальный круг Сибртех 9%WA+75%A+16%B 744017 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм, с посадочным размером 22,2 мм, — оснастка для ручной углошлифовальной машины, предназначенная для обработки металла. Рекомендован для сухого шлифования углеродистых и нержавеющих сталей при вращении с частотой не более 6650 об/мин. Круг позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы, ржавчину и т.д. Абразив, содержащий твердые зерна электрокорунда и специальные добавки, позволяет быстро и эффективно шлифовать металлические поверхности.

Преимущества

  • Увеличенная прочность — круг армирован трехслойной стеклосеткой для предотвращения разрыва при высоких нагрузках.
  • Надежность — для фиксации абразива предусмотрена бакелитовая связка, крепко удерживающая режущие частицы даже во время работы на максимальной скорости.
  • Износостойкость — толщина рабочей части составляет 6 мм, поэтому круг прослужит долго.
  • Гарантированное качество — круг произведен под строгим технологическим контролем и отлично сбалансирован для наиболее эффективной и безопасной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный по металлу СИБРТЕХ 744017, 230 х 6,0 х 22,2 мм, 9%WA+75%A+16%B - данный товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...