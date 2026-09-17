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Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF

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Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 1
Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 2
Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 3
Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 1
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 2
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 3
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746585
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х3
Вес, г.
950

Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF

Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74392 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминия и чугуна. Рекомендованная максимальная частота вращения составляет 3850 об/мин. Круг выдерживает высокие нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразивный слой из твердых зерен белого электрокорунда со специальными добавками отличается высокой режущей способностью.
  • Высокий ресурс — в состав абразива входит керамический корунд, что увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел армирующий слой из высококачественной двухслойной стеклосетки, предотвращающий разрушение диска при повышенных нагрузках.
  • Надежность — при производстве круга использована технология Aging Schutz, препятствующая впитыванию влаги, поэтому круг сохраняет рабочие свойства на 40% дольше.
  • Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает зерна абразива, что обеспечивает стабильно высокую производительность в течение длительного времени.
  • Толщина 3,2 мм — диск изнашивается медленно и долго не требует замены.
  • Гарантированное качество — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, российский и ганноверский (MPA) сертификаты безопасности подтверждают его надежность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74392 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминия и чугуна. Рекомендованная максимальная частота вращения составляет 3850 об/мин. Круг выдерживает высокие нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразивный слой из твердых зерен белого электрокорунда со специальными добавками отличается высокой режущей способностью.
  • Высокий ресурс — в состав абразива входит керамический корунд, что увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел армирующий слой из высококачественной двухслойной стеклосетки, предотвращающий разрушение диска при повышенных нагрузках.
  • Надежность — при производстве круга использована технология Aging Schutz, препятствующая впитыванию влаги, поэтому круг сохраняет рабочие свойства на 40% дольше.
  • Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает зерна абразива, что обеспечивает стабильно высокую производительность в течение длительного времени.
  • Толщина 3,2 мм — диск изнашивается медленно и долго не требует замены.
  • Гарантированное качество — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, российский и ганноверский (MPA) сертификаты безопасности подтверждают его надежность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу GROSS 74392, 400 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - этот товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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