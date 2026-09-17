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Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт.

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Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 1
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 2
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 3
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 4
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 5
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 6
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 7
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 8
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 9
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 10
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 11
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 12
Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
36
Ширина, мм
230
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 1
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 2
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 3
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 4
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 5
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 6
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 7
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 8
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 9
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 10
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 11
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 12
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт.
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
36
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт.

Отрезной круг по металлу Gross WA36TBF 743890 размером 230 х 2,0 х 22,2 мм, 5 шт. в металлической банке, предназначен для интенсивного реза нержавеющих и углеродистых сталей, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Крупнозернистый абразив F36 в сочетании с толщиной круга 2 мм обеспечивают высокую скорость и точность реза. Надежный и производительный, круг выдерживает высокие нагрузки, не требует частой замены и подходит для профессиональной эксплуатации.

Преимущества

  • Очень высокий ресурс — в бакелитовую связку и абразив включены специальные добавки, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Неизменно высокая эффективность — абразив из монокорунда с добавками характеризуется твердостью и прочностью, способен самозатачиваться в процессе работы.
  • Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
  • Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
  • Минимальное количество пыли и искр — благодаря специальному составу круг слабо нагревается в процессе реза, износ происходит медленно и равномерно.
  • Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой оптимально сбалансирован, что подтверждено дополнительным тестированием.
  • Проверенное качество — круг прошел строгий контроль на каждом этапе производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.
  • Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 5 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
36
Ширина, мм
230
Количество предметов в комплекте
5
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Gross WA36TBF 743890 размером 230 х 2,0 х 22,2 мм, 5 шт. в металлической банке, предназначен для интенсивного реза нержавеющих и углеродистых сталей, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Крупнозернистый абразив F36 в сочетании с толщиной круга 2 мм обеспечивают высокую скорость и точность реза. Надежный и производительный, круг выдерживает высокие нагрузки, не требует частой замены и подходит для профессиональной эксплуатации.

Преимущества

  • Очень высокий ресурс — в бакелитовую связку и абразив включены специальные добавки, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Неизменно высокая эффективность — абразив из монокорунда с добавками характеризуется твердостью и прочностью, способен самозатачиваться в процессе работы.
  • Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
  • Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
  • Минимальное количество пыли и искр — благодаря специальному составу круг слабо нагревается в процессе реза, износ происходит медленно и равномерно.
  • Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой оптимально сбалансирован, что подтверждено дополнительным тестированием.
  • Проверенное качество — круг прошел строгий контроль на каждом этапе производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.
  • Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 5 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу GROSS 743890, 230 х 2,0 х 22,2 мм, WA36TBF, в метал.банке, 5 шт. - этот товар вы можете купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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