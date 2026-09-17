Top.Mail.Ru
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 1
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 2
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 3
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 4
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 5
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 6
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 7
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 8
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 9
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 10
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 11
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг отрезной в металлической банке - 10 шт
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 1
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 2
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 3
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 4
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 5
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 6
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 7
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 8
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 9
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 10
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 11
  • Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746581
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг отрезной в металлической банке - 10 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.

Отрезной круг по металлу Gross SWA60TBF 743680 размером 125 х 1,0 х 22,2 мм, 10 шт. в металлической банке, предназначен для интенсивного реза нержавеющих и углеродистых сталей, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Крупнозернистый абразив F60 в сочетании с толщиной круга 1 мм обеспечивают высокую скорость и точность реза. Надежный и производительный, круг выдерживает высокие нагрузки, не требует частой замены и подходит для профессиональной эксплуатации.

Преимущества

  • Очень высокий ресурс — в бакелитовую связку и абразив включены специальные добавки, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Неизменно высокая эффективность — абразив из монокорунда с добавками характеризуется твердостью и прочностью, способен самозатачиваться в процессе работы.
  • Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
  • Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
  • Минимальное количество пыли и искр — благодаря специальному составу круг слабо нагревается в процессе реза, износ происходит медленно и равномерно.
  • Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой оптимально сбалансирован, что подтверждено дополнительным тестированием.
  • Проверенное качество — круг прошел строгий контроль на каждом этапе производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.
  • Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Круг отрезной в металлической банке - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Gross SWA60TBF 743680 размером 125 х 1,0 х 22,2 мм, 10 шт. в металлической банке, предназначен для интенсивного реза нержавеющих и углеродистых сталей, алюминия, чугуна. Устанавливается на УШМ соответствующего типоразмера. Крупнозернистый абразив F60 в сочетании с толщиной круга 1 мм обеспечивают высокую скорость и точность реза. Надежный и производительный, круг выдерживает высокие нагрузки, не требует частой замены и подходит для профессиональной эксплуатации.

Преимущества

  • Очень высокий ресурс — в бакелитовую связку и абразив включены специальные добавки, керамический корунд в составе увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Неизменно высокая эффективность — абразив из монокорунда с добавками характеризуется твердостью и прочностью, способен самозатачиваться в процессе работы.
  • Надежность — круг изготовлен с использованием технологии Aging Sсhutz, препятствующей впитыванию влаги, благодаря чему сохраняет изначальные характеристики на 40% дольше.
  • Безопасная работа — высококачественная двухслойная стеклосетка защищает круг от перегрузок, предотвращая его разрушение в случае зажатия в материале.
  • Минимальное количество пыли и искр — благодаря специальному составу круг слабо нагревается в процессе реза, износ происходит медленно и равномерно.
  • Стабильная и точная работа — круг с плотной равномерной структурой оптимально сбалансирован, что подтверждено дополнительным тестированием.
  • Проверенное качество — круг прошел строгий контроль на каждом этапе производства, что подтверждено ганноверским и российским сертификатами безопасности.
  • Удобная комплектация и упаковка — в металлической банке 10 кругов, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу GROSS 743680, 125 х 1,0 х 22,2 мм, WA60TBF, в метал.банке, 10 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...