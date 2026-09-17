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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B

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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 1
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 2
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 3
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 1
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 2
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 3
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B
240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B

Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743277 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 4400 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.

Преимущества

  • Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
  • Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
  • Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
  • Долговечность — оснастка толщиной 3,2 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743277 диаметром 400 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 4400 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.

Преимущества

  • Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
  • Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
  • Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
  • Долговечность — оснастка толщиной 3,2 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A+16%B - стоимость товара 240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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