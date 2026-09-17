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Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт.

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Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 1
Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 2
Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 3
Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 4
Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Комплектация
Лента - 3 шт
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 1
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 2
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 3
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 4
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746578
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт.
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х4
Вес, г.
200

Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт.

Абразивная лента Matrix 74290 зернистостью P 100 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для чистовой обработки и получения гладкой поверхности деревянных, пластиковых и металлических предметов. Подходит для снятия тонкого слоя краски, ржавчины, удаления мелких заусенцев и т.д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив состоит из твердых заостренных зерен оксида алюминия.
  • Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
  • Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
100
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Абразивная лента Matrix 74290 зернистостью P 100 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для чистовой обработки и получения гладкой поверхности деревянных, пластиковых и металлических предметов. Подходит для снятия тонкого слоя краски, ржавчины, удаления мелких заусенцев и т.д.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив состоит из твердых заостренных зерен оксида алюминия.
  • Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
  • Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента абразивная бесконечная Matrix 74290, P 100, 100 х 610 мм, 3 шт. - по цене 340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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