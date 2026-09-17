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Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт.

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Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 1
Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 2
Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 3
Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
150
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 1
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 2
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 3
  • Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт.
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
150
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт.

Бесконечная абразивная лента Matrix 74286 зернистостью P 150 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для финишной обработки деревянных и металлических поверхностей.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив состоит из твердых заостренных зерен оксида алюминия.
  • Эффективность — лента с зернистостью Р 150 позволяет подготовить поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т.д.
  • Прочность и эластичность — гибкая тканевая основа отличается долговечностью, а также позволяет производить обработку в труднодоступных местах.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
150
Длина, мм
533
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бесконечная абразивная лента Matrix 74286 зернистостью P 150 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для финишной обработки деревянных и металлических поверхностей.

Преимущества

  • Высокая скорость обработки — абразив состоит из твердых заостренных зерен оксида алюминия.
  • Эффективность — лента с зернистостью Р 150 позволяет подготовить поверхность для дальнейшего нанесения лака, эмали и т.д.
  • Прочность и эластичность — гибкая тканевая основа отличается долговечностью, а также позволяет производить обработку в труднодоступных местах.
  • Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента абразивная бесконечная Matrix 74286, P 150, 75 х 533 мм, 3 шт. - стоимость товара 280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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