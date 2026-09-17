Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт.
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Характеристики
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74283, P 80, 75 х 533 мм, 3 шт.
Абразивная лента Matrix 74283 зернистостью P 80 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для промежуточной обработки и получения более гладкой поверхности деревянных, пластиковых и металлических предметов. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
- Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
- Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Абразивная лента Matrix 74283 зернистостью P 80 поставляется в наборе из 3 шт. и используется на ленточных шлифовальных машинах, совместимых со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для промежуточной обработки и получения более гладкой поверхности деревянных, пластиковых и металлических предметов. Подходит для снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т.д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — абразив из твердых заостренных зерен оксида алюминия позволяет эффективно снимать большое количество материала.
- Прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву.
- Надежность — клей (связка) на основе формальдегидной смолы крепко удерживает абразив на тканевой основе, что позволяет обрабатывать даже свежую (сырую) древесину.
- Удобная комплектация — в наборе 3 ленты, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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