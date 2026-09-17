Лента абразивная бесконечная Matrix 74275, P 40, 75 х 457 мм, 3 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 746565
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х8х4
Вес, г.
150
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74275, P 40, 75 х 457 мм, 3 шт.
Бесконечная абразивная лента Matrix 74275 с зернистостью P 40, 3 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 457 мм. Применяется для черновой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
- Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная черновая обработка — крупнозернистая лента Р 40 медленно забивается в процессе работы.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
40
Длина, мм
457
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Лента абразивная - 3 шт
Страна производитель
Китай
Бесконечная абразивная лента Matrix 74275 с зернистостью P 40, 3 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 457 мм. Применяется для черновой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
- Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная черновая обработка — крупнозернистая лента Р 40 медленно забивается в процессе работы.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74275, P 40, 75 х 457 мм, 3 шт. - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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