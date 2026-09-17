Лента абразивная бесконечная Matrix 74255, P 60, 100 х 610 мм, 10 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 746561
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
770
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74255, P 60, 100 х 610 мм, 10 шт.
Бесконечная абразивная лента Matrix 74255 с зернистостью P 60, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для черновой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
- Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная черновая и промежуточная обработка — лента с зернистостью Р 60 медленно забивается в процессе работы.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Зернистость (P; F)
60
Длина, мм
610
Ширина, мм
100
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Лента абразивная - 10 шт
Страна производитель
Китай
Бесконечная абразивная лента Matrix 74255 с зернистостью P 60, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 100 х 610 мм. Применяется для черновой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
- Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная черновая и промежуточная обработка — лента с зернистостью Р 60 медленно забивается в процессе работы.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лента абразивная бесконечная Matrix 74255, P 60, 100 х 610 мм, 10 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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