Лента абразивная бесконечная Matrix 74225, P 40, 75 х 533 мм, 10 шт.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лента абразивная бесконечная Matrix 74225, P 40, 75 х 533 мм, 10 шт.
Бесконечная абразивная лента Matrix 74225 с зернистостью P 40, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для черновой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
- Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная черновая обработка — крупнозернистая лента Р 40 медленно забивается в процессе работы.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бесконечная абразивная лента Matrix 74225 с зернистостью P 40, 10 шт. в упаковке, устанавливается на ленточную шлифовальную машину, совместимую со сменными элементами размером 75 х 533 мм. Применяется для черновой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия лака, краски, ржавчины, заусенцев и т. д.
Преимущества
- Высокая скорость обработки — твердое зерно из оксида алюминия имеет заостренную форму, поэтому лента легко снимает большое количество материала.
- Универсальность — лента подходит для шлифовки металла, дерева, пластика и других материалов.
- Эффективная черновая обработка — крупнозернистая лента Р 40 медленно забивается в процессе работы.
- Повышенная прочность — комбинированная тканевая основа устойчива к разрыву и истиранию.
- Возможность обработки свежей (сырой) древесины — клей (связка) на основе формальдегидной смолы надежно фиксирует абразив на тканевой основе.
- Удобная комплектация — упаковки из 10 шт. хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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