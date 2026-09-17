Круг лепестковый для дрели Matrix 74176, 50 х 30 х 6 мм, P 120
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Характеристики
Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74176, 50 х 30 х 6 мм, P 120
Лепестковый круг для дрели Matrix 74176 размером 50 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 120, предназначен для чистовой шлифовки внутренних и наружных поверхностей из древесины, металла и других материалов. Совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с максимальной скоростью вращения 9500 об/мин. Фиксируется в патроне инструмента при помощи хвостовика диаметром 6 мм. Среднезернистый абразив P 120 оптимален для чистовой обработки и позволяет снимать тонкий слой краски или ржавчины, удалять мелкие заусенцы, готовить поверхность под покраску.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Лепестковый круг для дрели Matrix 74176 размером 50 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 120, предназначен для чистовой шлифовки внутренних и наружных поверхностей из древесины, металла и других материалов. Совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с максимальной скоростью вращения 9500 об/мин. Фиксируется в патроне инструмента при помощи хвостовика диаметром 6 мм. Среднезернистый абразив P 120 оптимален для чистовой обработки и позволяет снимать тонкий слой краски или ржавчины, удалять мелкие заусенцы, готовить поверхность под покраску.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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