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Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100

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Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 1
Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 2
Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 3
Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 4
Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 5
Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
100
Ширина, мм
50
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 1
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 2
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 3
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 4
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 5
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
100
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х5
Вес, г.
60

Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100

Лепестковый круг Matrix 74175 размером 50 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 100, устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 9500 об/мин. Применяется для радиальной шлифовки внутренних и наружных поверхностей. Среднезернистый абразив P 100 успешно справляется с промежуточной обработкой металла и древесины — снятием тонкого слоя лака, краски, ржавчины и заусенцев.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
50
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
100
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лепестковый круг Matrix 74175 размером 50 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 100, устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 9500 об/мин. Применяется для радиальной шлифовки внутренних и наружных поверхностей. Среднезернистый абразив P 100 успешно справляется с промежуточной обработкой металла и древесины — снятием тонкого слоя лака, краски, ржавчины и заусенцев.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый для дрели Matrix 74175, 50 х 30 х 6 мм, P 100 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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