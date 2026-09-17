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Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120

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Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 1
Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 2
Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 3
Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 4
Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
120
Ширина, мм
80
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 1
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 2
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 3
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 4
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
120
Ширина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х7
Вес, г.
120

Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120

Лепестковый круг Matrix 74146 размером 80 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 120, предназначен для чистовой шлифовки внутренних и наружных поверхностей из древесины, металла и других материалов. Совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Фиксируется в патроне инструмента при помощи хвостовика диаметром 6 мм. Среднезернистый абразив P 120 оптимален для чистовой обработки и позволяет снимать тонкий слой краски или ржавчины, удалять мелкие заусенцы, готовить поверхность под покраску.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
120
Ширина, мм
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лепестковый круг Matrix 74146 размером 80 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 120, предназначен для чистовой шлифовки внутренних и наружных поверхностей из древесины, металла и других материалов. Совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Фиксируется в патроне инструмента при помощи хвостовика диаметром 6 мм. Среднезернистый абразив P 120 оптимален для чистовой обработки и позволяет снимать тонкий слой краски или ржавчины, удалять мелкие заусенцы, готовить поверхность под покраску.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — лепестки из прочной х/б ткани зафиксированы при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый для дрели Matrix 74146, 80 х 30 х 6 мм, P 120 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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