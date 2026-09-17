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Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80

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Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 1
Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 2
Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 3
Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 4
Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
60
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
80
Ширина, мм
60
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 1
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 2
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 3
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 4
  • Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
60
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
80
Ширина, мм
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х6
Вес, г.
70

Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80

Лепестковый круг Matrix 74124 размером 60 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 80, совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 8000 об/мин. Предназначен для радиального шлифования внутренних и наружных поверхностей. Абразив P 80 позволяет проводить промежуточную обработку древесины и металла — удалять заусенцы, слои лака, ржавчины или краски, зачищать сварные швы, готовить поверхности к чистовому шлифованию.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — благодаря связке из бакелитовой смолы круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие..



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Отзывы о товаре Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
60
Посадочный диаметр, мм
6
Зернистость (P; F)
80
Ширина, мм
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лепестковый круг Matrix 74124 размером 60 х 30 х 6 мм, с зернистостью P 80, совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 8000 об/мин. Предназначен для радиального шлифования внутренних и наружных поверхностей. Абразив P 80 позволяет проводить промежуточную обработку древесины и металла — удалять заусенцы, слои лака, ржавчины или краски, зачищать сварные швы, готовить поверхности к чистовому шлифованию.

Преимущества

  • Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
  • Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
  • Надежность — благодаря связке из бакелитовой смолы круг устойчив к трению и давлению.
  • Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие..


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг лепестковый для дрели Matrix 74124, 60 х 30 х 6 мм, P 80 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 350 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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