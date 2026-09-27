Круг лепестковый для дрели Matrix 74112, 60 х 20 х 6 мм, P 60
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Круг лепестковый для дрели Matrix 74112, 60 х 20 х 6 мм, P 60
Лепестковый круг для дрели Matrix 74112 размером 60 х 20 х 6 мм, с зернистостью P 60, используется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей. Имеет стальной хвостовик диаметром 6 мм, при помощи которого устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с максимальной скоростью вращения 8000 об/мин. Крупнозернистый абразив P 60 легко удаляет слои ржавчины, краски и лака, обрабатывает сварные швы, удаляет заусенцы.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает не только наружные, но и внутренние поверхности, а также заготовки со сложным рельефом.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани прикреплены к оправке при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T101B, EU-хвост., по дереву, шаг 2....
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитГоловка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 19 мм, (27805-19)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗубило DENZEL 703130, 14 х 40 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитПика Matrix 70325, 14 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704024, 24 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704025, 25 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704828, 28 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитНожи для эл. рубанка DENZEL 782400, Р6М5, 82мм, 2шт
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84967, 80х400мм, ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитНабор сверл по дереву Sparta 702125, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт. ...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнут...
Лепестковый круг для дрели Matrix 74112 размером 60 х 20 х 6 мм, с зернистостью P 60, используется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей. Имеет стальной хвостовик диаметром 6 мм, при помощи которого устанавливается в патрон дрели или прямой шлифовальной машины с максимальной скоростью вращения 8000 об/мин. Крупнозернистый абразив P 60 легко удаляет слои ржавчины, краски и лака, обрабатывает сварные швы, удаляет заусенцы.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает не только наружные, но и внутренние поверхности, а также заготовки со сложным рельефом.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — лепестки из прочной х/б ткани прикреплены к оправке при помощи бакелитовой смолы, поэтому круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг лепестковый для дрели Matrix 74112, 60 х 20 х 6 мм, P 60